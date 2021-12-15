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Банкова: ЄС розглядає 5 шляхів відповіді на агресію РФ, але є тільки один

Середа, 15 грудня 2021, 20:54
Прапори ЄС майорять навпроти штаб-квартири Єврокомісії 11 березня 2021 року. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Євросоюзі розглядають 5 шляхів у відповідь на подальшу агресію Росії проти Україну, однак Україна наполягає на санкційному тиску для попередження агресії.

Про це він сказав після саміту "Східного партнерства" в середу в Брюсселі,  повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, на зустрічах в Брюсселі йшлося про 5 шляхів реакцій ЄС на ймовірну ескалацію.

"Ми сказали, що у нас немає 5 реакцій, у нас є тільки одна реакція, яку ми продемонстрували в 2014 році", - сказав Зеленський, додавши, що тоді українці захищали державу зі зброєю в руках.

За його словами, на переговорах обговорювались різні кроки реагування. Утім, деякі лідери, з його слів, пропонують запровадити потужну санкційну політику проти Росії після ескалації, однак Україна виступає проти цього. 

"Мені здається, що санкційна політика після (ескалації) вже не дуже когось цікавить. Нашу державу цікавить санкційна політика до ймовірної ескалації, тоді її не буде", - сказав Зеленський. 

Він підкреслив, що Україна підтримує всі формати переговорів з Росією для врегулювання конфлікту. 

Як повідомлялося, за даними агентства Bloomberg, ​​великі країни ЄС проти планування нових санкцій щодо РФ через Україну. Німеччина, Франція, Італія та Іспанія хочуть зараз зосередитися на діалозі з Москвою, перш ніж розробляти болісні економічні заходи, які вони запровадять. 

Саміт лідерів ЄС у четвер пообіцяє тяжкі наслідки для Росії за подальшу агресію проти України, але про конкретні санкції поки не відомо.

Теми: ЄСРосіясанкціїЗеленський


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