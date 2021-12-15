Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Банкова: ЄС розглядає 5 шляхів відповіді на агресію РФ, але є тільки один

Середа, 15 грудня 2021, 19:54
Банкова: ЄС розглядає 5 шляхів відповіді на агресію РФ, але є тільки один
Прапори ЄС майорять навпроти штаб-квартири Єврокомісії 11 березня 2021 року. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Євросоюзі розглядають 5 шляхів у відповідь на подальшу агресію Росії проти Україну, однак Україна наполягає на санкційному тиску для попередження агресії.

Про це він сказав після саміту "Східного партнерства" в середу в Брюсселі,  повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, на зустрічах в Брюсселі йшлося про 5 шляхів реакцій ЄС на ймовірну ескалацію.

"Ми сказали, що у нас немає 5 реакцій, у нас є тільки одна реакція, яку ми продемонстрували в 2014 році", - сказав Зеленський, додавши, що тоді українці захищали державу зі зброєю в руках.

За його словами, на переговорах обговорювались різні кроки реагування. Утім, деякі лідери, з його слів, пропонують запровадити потужну санкційну політику проти Росії після ескалації, однак Україна виступає проти цього. 

"Мені здається, що санкційна політика після (ескалації) вже не дуже когось цікавить. Нашу державу цікавить санкційна політика до ймовірної ескалації, тоді її не буде", - сказав Зеленський. 

Він підкреслив, що Україна підтримує всі формати переговорів з Росією для врегулювання конфлікту. 

Як повідомлялося, за даними агентства Bloomberg, ​​великі країни ЄС проти планування нових санкцій щодо РФ через Україну. Німеччина, Франція, Італія та Іспанія хочуть зараз зосередитися на діалозі з Москвою, перш ніж розробляти болісні економічні заходи, які вони запровадять. 

Саміт лідерів ЄС у четвер пообіцяє тяжкі наслідки для Росії за подальшу агресію проти України, але про конкретні санкції поки не відомо.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСРосіясанкціїЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
ЄС
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Останні новини
22:55
У Миколаєві учасників масових заходів не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
Усі новини...
Реклама: