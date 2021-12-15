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Банковая: ЕС рассматривает 5 путей ответа на агрессию РФ, но есть только один

Среда, 15 декабря 2021, 20:54
Флаги ЕС развеваются напротив штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе 11 марта 2021 года. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе рассматривают 5 путей в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины, однако Украина настаивает на санкционном давлении для предупреждения агрессии.

Об этом он сказал после саммита "Восточного партнерства" в среду в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, на встречах в Брюсселе речь шла о 5 путях реакций ЕС на вероятную эскалацию.

"Мы сказали, что у нас нет 5 реакций, у нас есть только одна реакция, которую мы продемонстрировали в 2014 году", – сказал Зеленский, добавив, что тогда украинцы защищали государство с оружием в руках.

По его словам, на переговорах обсуждались разные шаги реагирования. Впрочем, некоторые лидеры, по его словам, предлагают ввести мощную санкционную политику против России после эскалации, однако Украина выступает против этого.

"Мне кажется, что санкционная политика после (эскалации) уже не очень кого-то интересует. Наше государство интересует санкционная политика до вероятной эскалации, тогда ее не будет", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина поддерживает все форматы переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

Как сообщалось, по данным агентства Bloomberg, крупные страны ЕС против планирования новых санкций в отношении РФ из-за Украины. Германия, Франция, Италия и Испания хотят сейчас сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры, которые они предпримут.

Саммит лидеров ЕС в четверг пообещает тяжелые последствия для России за дальнейшую агрессию против Украины, но о конкретных санкциях пока не известно.

Темы: ЕСРосcиясанкцииЗеленский
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