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На кордоні США та Мексики зупинили 18 росіян

Середа, 15 грудня 2021, 20:53
На кордоні США та Мексики зупинили 18 росіян
Кордон між США та Мексикою. Фото: Getty Images

Прикордонники США відкрили вогонь по двох автівках, в яких 18 російських мігрантів намагалися незаконно перетнути кордон з Мексики.

Джерело: прикордонна служба США

Деталі: Інцидент трапився на пункті перетину кордону "Сан-Ісидро" між США та Мексикою.

Оскільки пасажири двох автівок відмовилися виконувати вимоги прикордонників, один з американських офіцерів відкрив вогонь, здійснивши чотири постріли по одному з авто.

Автомобіль Mercedes врізався в інший – позашляховик Ford.

Прикордонники затримали 18 пасажирів, усі з яких були громадянами РФ. Семеро з них були неповнолітніми.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, окрім двох пасажирів, що дістали легкі забої.

Українська правда

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Теми: СШАМексикаміграція
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