На кордоні США та Мексики зупинили 18 росіян
Середа, 15 грудня 2021, 20:53
Прикордонники США відкрили вогонь по двох автівках, в яких 18 російських мігрантів намагалися незаконно перетнути кордон з Мексики.
Джерело: прикордонна служба США
Деталі: Інцидент трапився на пункті перетину кордону "Сан-Ісидро" між США та Мексикою.
Оскільки пасажири двох автівок відмовилися виконувати вимоги прикордонників, один з американських офіцерів відкрив вогонь, здійснивши чотири постріли по одному з авто.
Автомобіль Mercedes врізався в інший – позашляховик Ford.
Прикордонники затримали 18 пасажирів, усі з яких були громадянами РФ. Семеро з них були неповнолітніми.
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, окрім двох пасажирів, що дістали легкі забої.
Українська правда