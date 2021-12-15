На границе США и Мексики остановили 18 россиян
Среда, 15 декабря 2021, 21:53
Пограничники США открыли огонь по двум автомобилям, в которых 18 российских мигрантов пытались незаконно пересечь границу из Мексики.
Источник: пограничная служба США
Детали: Инцидент произошел на пункте пересечения границы Сан-Исидро между США и Мексикой.
Поскольку пассажиры двух автомобилей отказались выполнять требования пограничников, один из американских офицеров открыл огонь, произведя четыре выстрела по одному из авто.
Автомобиль Mercedes врезался в другой внедорожник Ford.
Пограничники задержали 18 пассажиров, все из которых являлись гражданами РФ. Семь из них были несовершеннолетними.
В результате инцидента никто не пострадал, кроме двух пассажиров, получивших легкие ушибы.
Украинская правда