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На границе США и Мексики остановили 18 россиян

Среда, 15 декабря 2021, 20:53
На границе США и Мексики остановили 18 россиян

Пограничники США открыли огонь по двум автомобилям, в которых 18 российских мигрантов пытались незаконно пересечь границу из Мексики.

Источник: пограничная служба США

Детали: Инцидент произошел на пункте пересечения границы Сан-Исидро между США и Мексикой.

Поскольку пассажиры двух автомобилей отказались выполнять требования пограничников, один из американских офицеров открыл огонь, произведя четыре выстрела по одному из авто.

Автомобиль Mercedes врезался в другой внедорожник Ford.

Пограничники задержали 18 пассажиров, все из которых являлись гражданами РФ. Семь из них были несовершеннолетними.

В результате инцидента никто не пострадал, кроме двух пассажиров, получивших легкие ушибы.

Украинская правда

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Темы: СШАМексикамиграция
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