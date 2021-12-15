На границе США и Мексики остановили 18 россиян

Пограничники США открыли огонь по двум автомобилям, в которых 18 российских мигрантов пытались незаконно пересечь границу из Мексики.

Источник: пограничная служба США

Детали: Инцидент произошел на пункте пересечения границы Сан-Исидро между США и Мексикой.

Поскольку пассажиры двух автомобилей отказались выполнять требования пограничников, один из американских офицеров открыл огонь, произведя четыре выстрела по одному из авто.

Автомобиль Mercedes врезался в другой внедорожник Ford.

Пограничники задержали 18 пассажиров, все из которых являлись гражданами РФ. Семь из них были несовершеннолетними.

В результате инцидента никто не пострадал, кроме двух пассажиров, получивших легкие ушибы.