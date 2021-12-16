Британія зафіксувала рекордну кількість нових Covid-випадків з початку пандемії

У Британії зареєстрували найбільшу кількість нових випадків COVID-19 з початку пандемії - 78 610.

Джерело: BBC з посиланням на головного лікаря Англії професор Кріса Вітті та прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона

Деталі: Як повідомляється, попередній рекорд – 68 053 – був 8 січня, коли Великобританія була в ізоляції.

На пресконференції Вітті попередив, що у найближчі кілька тижнів рекорди будуть побиті.

Джонсон попередив, що у деяких регіонах випадки подвоюються менш як кожні два дні. Він додав, що також спостерігається неминуче збільшення кількості госпіталізацій на 10% у національному масштабі.

Вітті сказав, що країна переживає дві окремі епідемії, одна з яких викликана "дуже швидкозростаючим" варіантом Omicron, а інша – варіантом Delta.

Джонсон сказав, що "абсолютно необхідно", щоб кожен отримав бустерний (додатковий) укол ковід-вакцини.

Нагадаємо: 13 грудня стало відомо, що в Британії помер щонайменше один пацієнт після зараження штамом "Омікрон".