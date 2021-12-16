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Британия зафиксировала рекордное количество новых Covid-случаев с начала пандемии

Четверг, 16 декабря 2021, 02:50
Dan Kitwood/Getty Images

В Британии зарегистрировали наибольшее количество новых случаев COVID-19 с начала пандемии – 78 610.

Источник: BBC со ссылкой на главного врача Англии профессор Криса Витти и премьер-министра Британии Бориса Джонсона

Детали: Как сообщается, предыдущий рекорд – 68 053 – был 8 января, когда Великобритания была в изоляции.

На пресс-конференции Витти предупредил, что в ближайшие несколько недель рекорды будут побиты.

Джонсон предупредил, что в некоторых регионах случаи удваиваются менее чем каждые два дня. Он добавил, что также наблюдается неизбежное увеличение количества госпитализаций на 10% в национальном масштабе.

Витти сказал, что страна переживает две отдельные эпидемии, одна из которых вызвана "очень быстрорастущим" вариантом Omicron, а другая – вариантом Delta.

Джонсон сказал, что "совершенно необходимо", чтобы каждый получил бустерный (дополнительный) укол ковид-вакцины.

Напомним: 13 декабря стало известно, что в Британии скончался по меньшей мере один пациент после заражения штаммом "Омикрон".

Темы: Британия
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