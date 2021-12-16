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Covid зберігає високу летальність в Україні: 355 смертей за добу

Четвер, 16 грудня 2021, 08:22
Дашборд УП

За добу 15 грудня в Україні зафіксували 9 590 нових хворих на Covid-19, померли 355 пацієнтів, госпіталізували з коронавірусом чи підозрою на нього 2 089 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Одужали за минулу добу 25 499 осіб.

Серед 9,6 тисячі нових хворих – 864 дітей і 115 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання знову зафіксовано у Києві – 1478, а найбільше смертей у Дніпропетровській області – 41. Таке антилідерство вони утримують весь цей тиждень.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 588 147 разів, одужали 3 284 815 осіб, померли 92 313 осіб.

Летальність коронавірусу зійшла з пікових значень і знизилася більш як у 2 рази після спаду третьої хвилі епідемії, але досі залишається великою.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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