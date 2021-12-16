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Covid сохраняет высокую летальность в Украине: 355 смертей в сутки

Четверг, 16 декабря 2021, 07:22
Covid сохраняет высокую летальность в Украине: 355 смертей в сутки
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За сутки 15 декабря в Украине зафиксировали 9 590 новых больных Covid-19, умерли 355 пациентов, госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 2 089 человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Выздоровели за минувшие сутки 25 499 человек.

Среди 9,6 тысячи новых больных – 864 детей и 115 медработников.

Больше всего случаев заболевания снова зафиксировано в Киеве – 1 478, а больше всего смертей в Днепропетровской области – 41. Такое антилидерство они удерживают всю эту неделю.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 588 147 раз, выздоровели 3 284 815 человек, умерли 92 313 человек.

Летальность коронавируса сошла с пиковых значений и снизилась более чем в 2 раза после спада третьей волны эпидемии, но до сих пор остается большой.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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