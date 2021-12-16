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В Україні зробили вже 27 мільйонів щеплень проти коронавірусу

Четвер, 16 грудня 2021, 06:59

Із 24 лютого до 15 грудня в Україні зробили понад 27 мільйонів щеплень проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19, повністю вакциновано 12,7 мільйона осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "Понад 27 млн щеплень від COVID-19 отримали українці від початку вакцинальної кампанії.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей. Загалом проведено 27 004 683 щеплення".

Деталі: 15 грудня в Україні 142 926 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.



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