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В Украине сделали уже 27 миллионов прививок против коронавируса

Четверг, 16 декабря 2021, 05:59

С 24 февраля по 15 декабря в Украине сделали более 27 миллионов прививок против коронавируса SARS CoV 2, вызывающего болезнь Covid-19, полностью вакцинировано 12,7 миллиона человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно Минздрав: "Более 27 млн ​​прививок от COVID-19 получили украинцы с начала вакцинальной кампании.

С начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек. В общей сложности проведено 27 004 683 прививки".

Детали: 15 декабря в Украине 142 926 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 47 519 человек, полностью иммунизированы – 95 407 человек.

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