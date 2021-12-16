Covid у Києві: одужань вдвічі більше, ніж нових хворих, але досі висока смертність

За добу 15 грудня у столиці зареєстрували 1 478 нових випадки коронавірусу, 28 хворих померли, водночас подолали вірус 2 753 мешканці.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 478 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 28 летальних випадків від вірусу і 2 753 подолали коронавірус".

Деталі: Серед нових хворих майже сотня дітей – 44 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 51 хлопчик від 3 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (431), Оболонському (265) та в Дарницькому (163) районах.

У лікарні столиці госпіталізували 88 хворих на коронавірус та 99 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 317 496 підтверджених випадків коронавірусу, 7 953 хворих померли, 293 596 мешканців подолали вірус.

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