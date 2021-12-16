Covid в Киеве: выздоровлений вдвое больше, чем новых больных, но до сих пор высока смертность

За сутки 15 декабря в столице зарегистрировали 1 478 новых случаев коронавируса, 28 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 2 753 жителя.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 478 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 28 летальных случаев от вируса и 2 753 преодолели коронавирус".

Детали: Среди новых больных почти сотня детей – 44 девочки от 1 месяца до 17 лет и 51 мальчик от 3 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (431), Оболонском (265) и Дарницком (163) районах.

В больнице столицы госпитализировали 88 больных коронавирусом и 99 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 317 496 подтвержденных случаев коронавируса, 7 953 больных умерли, 293 596 жителей преодолели вирус.

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