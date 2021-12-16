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Конституційний суд Білорусі оголосив незаконними західні санкції

Четвер, 16 грудня 2021, 10:09
Конституційний суд Білорусі оголосив незаконними західні санкції
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

Підконтрольний Александру Лукашенку Конституційний суд Білорусі 15 грудня дав оцінку санкціям Заходу щодо Білорусі, оголосивши, що вони є "порушенням міжнародного права". 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Zerkalo, про це повідомив державний телеканал "Беларусь 1".

КС оголосив рішення у справі "Про відповідність загальноприйнятим принципам і нормам міжнародного права документів, ухвалених ЄС та деякими іноземними державами…, що передбачають обмежувальні заходи щодо Республіки Білорусь".

Суд заявив, що санкції Заходу зачіпають інтереси країни та перешкоджають реалізації прав і свобод білорусів.

"Ніхто не має права втручатися у внутрішні чи зовнішні справи іншої держави. Усі форми втручання, спрямовані проти правосуб’єктності держави, є порушенням міжнародного права", - постановив КС. 

Повідомляться, що рішення планують передати в ООН, щоб там "оперативно дали оцінку і припинили протиправні дії з боку цих держав".

Нагадаємо, 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада ввели санкції проти низки осіб і організацій з Білорусі, у тому числі ключових державних компаній, за організовану режимом Лукашенка штучну міграційну кризу та репресії всередині країни.

Білорусь у відповідь заборонила ввезення на територію країни низки товарів з цих держав, також Лукашенко погрожує Заходу зупинкою транзиту газу через санкції.

14 грудня Лукашенко схвалив запровадження кримінальної відповідальності за заклики до санкцій щодо Білорусі, її громадян та організацій.

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Теми: Білорусьсудсанкції
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