Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Конституционный суд Беларуси объявил западные санкции незаконными

Четверг, 16 декабря 2021, 11:09
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Подконтрольный Александру Лукашенко Конституционный суд Беларуси 15 декабря дал оценку санкциям Запада в отношении Беларуси, объявив, что они являются "нарушением международного права".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Zerkalo, об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".

КС объявил решение по делу "О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых ЕС и некоторыми иностранными государствами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь".

Суд заявил, что санкции Запада затрагивают интересы страны и препятствуют реализации прав и свобод белорусов.

"Никто не вправе вмешиваться во внутренние или внешние дела другого государства. Все формы вмешательства, направленные против правосубъектности государства, являются нарушением международного права", - постановил КС.

Сообщатся, что решение планируют передать в ООН, чтобы там "оперативно дали оценку и прекратили противоправные действия этих государств".

Напомним, 2 декабря Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против ряда лиц и организаций из Беларуси, в том числе ключевых государственных компаний, за организованный режимом Лукашенко искусственный миграционный кризис и репрессии внутри страны.

Беларусь в ответ запретила ввоз на территорию страны ряда товаров из этих государств, также Лукашенко угрожает Западу остановкой транзита газа из-за санкций.

14 декабря Лукашенко одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении Беларуси, ее граждан и организаций.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Темы: Беларусьсудсанкции
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украине нужно от партнеров наступательное вооружение – Резников

Россия перешла к прямым угрозам НАТО

видеоПолномочия пограничников расширили

Доступное гражданство для россиян, воюющих за Украину: Зеленский подписал закон

видео, фотоВ столице зажгли главную елку Украины

Украина – на 8 месте в мире по количеству эмигрантов

Все новости...
Беларусь
В Беларуси будут бросать в тюрьму за призывы о введении санкций
Тихановская надеется, что ее муж не будет отбывать весь срок за решеткой
Украина будет вводить только "осознанные" санкции против Беларуси – торгпред
Последние новости
00:50
Кулеба призвал Запад четко указать санкции в случае вторжения России в Украину
23:39
карта"Гвоздики" и танки: оккупационные войска стягивают к линии фронта вооружение
23:13
В Барселоне протесты против большего количества испанского языка в школах
22:55
Украине нужно от партнеров наступательное вооружение – Резников
22:30
видеоРоссийские бомбардировщики уже на западных границах Беларуси
21:52
Россия перешла к прямым угрозам НАТО
20:59
видеоПолномочия пограничников расширили
20:34
Всемирный банк выделил Украине 300 млн евро на политику развития
19:58
видеоSpaceX вывела на орбиту новую партию Starlink, их число приближается к 2 тысячам
19:32
Доступное гражданство для россиян, воюющих за Украину: Зеленский подписал закон
Все новости...