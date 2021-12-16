Столтенберг після зустрічі з Зеленським: НАТО не бачить сповільнення нарощування військ РФ

У НАТО не бачать ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми обговорювали значне нарощування російських сил навколо України. Десятки тисяч військових, артилерія, танки тощо. Ми не бачимо жодних ознак, що нарощування сповільнюється чи зменшується. Це нарощування не має жодних виправдань, це призводить до дестабілізації і підриває безпеку у Європі", - сказав Столтенберг.

Він знову закликав Росію повернутися до дипломатії та деескалації, і поважати суверенітет та територіальну цілісність України.

"Будь-яка подальша агресія матиме наслідки і за це доведеться заплатити високу ціну. НАТО підтримує України, всі союзники підтримують суверенітет та територіальну цілісність України і ми не визнаємо незаконну анексію Криму", - сказав генсек.

Столтенберг наголосив, що Україна має право себе захищати, а підтримку України з боку НАТО – не загроза для Росії.

"Україна має право обирати заходи безпеки, це фундаментальний принцип європейської безпеки. І рішення щодо того, чи приєднається Україна до НАТО буде прийматися тільки Україною і 30 членами Альянсу", - сказав генсек.

Нагадаємо, Владімір Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше вже відкинув російську вимогу.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.