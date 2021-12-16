Столтенберг после встречи с Зеленским: НАТО не видит замедления наращивания войск РФ

В НАТО не видят признаков замедления наращивания Россией военных сил вблизи границ Украины.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Мы обсуждали значительное наращивание российских сил вокруг Украины. Десятки тысяч военных, артиллерия, танки и т.д. Мы не видим никаких признаков, что наращивание замедляется или уменьшается. Это наращивание не имеет никаких оправданий, это приводит к дестабилизации и подрывает безопасность в Европе", - – сказал Столтенберг.

Он снова призвал Россию вернуться к дипломатии и деэскалации и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Любая дальнейшая агрессия будет иметь последствия и за это придется заплатить высокую цену. НАТО поддерживает Украину, все союзники поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и мы не признаем незаконную аннексию Крыма", - сказал генсек.

Столтенберг подчеркнул, что Украина имеет право себя защищать, а поддержка Украины со стороны НАТО – не угроза для России.

"Украина имеет право выбирать меры безопасности, это фундаментальный принцип европейской безопасности. И решение о том, присоединится ли Украина к НАТО, будет приниматься только Украиной и 30 членами Альянса", - сказал генсек.

Напомним, Владимир Путин в последние дни в переговорах с лидерами стран Альянса требует дать юридически зафиксированные гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в Украине вооружения, якобы угрожающего России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее уже отверг российское требование.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.