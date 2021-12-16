Суд у Росії вперше надав докази присутності російських солдат на окупованому Донбасі

Російський суд розкрив інформацію про постачання продовольства російської армії, розташованої на Сході України.

Джерело: вирок районного суду у Ростові, "Радіо Свобода"

Деталі: Таким чином суд підтвердив те, що офіційна Москва завжди заперечувала, - присутність російських солдатів на окупованому Донбасі.

Як сказано у вироку Кіровського районного суду м. Ростова-на-Дону, російським військовим раз на два тижні відправляли 1300 тонн продовольства із Ростовської області.

Вирок було винесено у листопаді 2021 року у кримінальній справі про корупцію, його текст опубліковано на сайті суду.

Заступника регіонального керівника з військового харчування місцевої компанії було визнано винним за статтею про посередництво у хабарі. Він був засуджений до п'яти з половиною років колонії за те, що передав 990 тисяч рублів від начальника керівнику Центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду Південного військового округу.

Як сказано у вироку суду, до робочих обов'язків обвинуваченого входило забезпечення запасу продовольства для постачання російським військовослужбовцям на Сході України.

Підполковник з Південного військового округу, як наполягав захист, зажадав від його начальника 90 тисяч рублів на місяць, щоб не перешкоджати роботі з поставок. Інакше офіцер, як сказано у вироку, "обіцяв зривати постачання на користь військовослужбовців РФ, які перебувають на бойовому чергуванні в "ДНР" та "ЛНР".

У тексті вироку повідомляється, що постачання проходили як мінімум у 2018 та 2019 році. Восени 2018 року через затримку відправлення колони санітарним контролем було зіпсовано продовольство на суму близько 30 мільйонів рублів.

Обвинувачений розповідав, що одна поїздка вантажівки до сепаратистів коштувала постачальникам 65-80 тисяч рублів. Висока ціна була пов'язана із ризиком для життя водіїв. На кордоні вони здавали документи, знімали з машин номери і прямували українською територією "під охороною приймаючої сторони".

Перед відправкою їх перевіряв росіянин у званні майора. Підсудний наполягав, що він військовий, проте суд встановив, що така людина в армії ніколи не служила.

За приблизними підрахунками РС, постачання 1300 тонн продовольства щотижня вистачило для забезпечення приблизно 26 тисяч людей. Однак із вироку не випливає, що постачанням займалася лише одна компанія.

скрин рішення суду

Чому це важливо: Росія завжди заперечувала участь своїх військовослужбовців у бойових діях на Сході України, стверджуючи, що українським військам там протистоїть "народна міліція", що складається з жителів Донбасу, де громадяни Росії можуть бути присутніми лише як добровольці.

Водночас журналістські розслідування, дані українських спецслужб та правоохоронців доводили, що російська армія брала безпосередню участь у бойових діях на Донбасі. Йшлося не лише про підтримку артилерійськими ударами, а й про бої між російськими військовими та українською армією.