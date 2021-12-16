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Суд в России впервые признал присутствие российских солдат на оккупированном Донбассе

Четверг, 16 декабря 2021, 11:40
Суд в России впервые признал присутствие российских солдат на оккупированном Донбассе
русские снайперы. иллюстративное фото с сайта Минобороны РФ

Российский суд раскрыл информацию о поставке продовольствия российской армии, размещённой на Востоке Украины.

Источник: приговор районного суда в Ростове, "Радио Свобода"

Детали: Таким образом суд подтвердил то, что официальная Москва всегда отрицала, -присутствие российских солдат на оккупированном Донбассе.

Как сказано в приговоре Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону, российским военным раз в две недели отправляли 1300 тонн продовольствия из Ростовской области.

Приговор был вынесен в ноябре 2021 года по уголовному делу о коррупции, его текст опубликован на сайте суда.

Заместитель регионального управляющего по военному питанию местной компании был признан виновным по статье о посредничестве во взятке. Он был приговорён к пяти с половиной годам колонии за то, что передал 990 тысяч рублей от своего начальника руководителю Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа.

Как сказано в приговоре суда, в рабочие обязанности обвиняемого входило обеспечение запаса продовольствия для поставок российским военнослужащим на Востоке Украины.

Подполковник из Южного военного округа, как настаивала защита, потребовал от его начальника 90 тысяч рублей в месяц, чтобы не препятствовать работе по поставкам. В противном случае офицер, как сказано в приговоре, "обещал срывать поставки в интересах военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в "ДНР" и "ЛНР".

В тексте приговора сообщается, что поставки проходили как минимум в 2018 и 2019 году. Осенью 2018 года из-за задержки отправки колонны санитарным контролем было испорчено продовольствие на сумму около 30 миллионов рублей.

Обвиняемый рассказывал, что одна поездка грузовика к сепаратистам обходилась поставщикам в 65-80 тысяч рублей. Высокая цена была связана с риском для жизни водителей. На границе они сдавали документы, снимали с машин номера и следовали по украинской территории "под охраной принимающей стороны".

Перед отправкой их проверял россиянин в звании майора. Подсудимый настаивал, что он военный, однако суд установил, что такой человек в армии никогда не служил.

По приблизительным подсчётам РС, поставки 1300 тонн продовольствия раз в две недели хватило бы для обеспечения примерно 26 тысяч человек. Однако из приговора не следует, что поставками занималась только одна компания.

 
скрин решения суда

Почему это важно: Россия всегда отрицала участие своих военнослужащих в боевых действиях на востоке Украины, утверждая, что украинским войскам там противостоит "народная милиция", состоящая из жителей Донбасса, в которой граждане России могут присутствовать только как добровольцы.

В то же время журналистские расследования, данные украинских спецслужб и правоохранителей доказывали, что российская армия принимала непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе. Речь шла не только о поддержке артиллерийскими ударами, но и о боях между российскими военными и украинской армией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиявойнаДонбасс
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