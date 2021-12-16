В Україні пролітатиме мокрий сніг, а морози прийдуть з наступного тижня

У найближчі дні в Україні прогнозують хмуру погоду із мокрим снігом, а з 21 грудня в країну прийде похолодання.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "П'ятниця в Україні буде з опадами - періодично мокрий сніг, у південній частині та на південному сході з дощем".

Деталі: Вітер прогнозують північний, північно-західний, помірний, у західних областях - до штормового.

Температура повітря у п'ятницю коливатиметься в межах від 1 морозу до 3 тепла.

У Києві 17-го грудня, за словами синоптика, пролітатиме мокрий сніг або сяде товстою шапкою щільна волога хмарність.

Стовпчики термометрів крутитимуться поблизу 0-3 градусів тепла.

Синоптик також повідомила, що з 21-го грудня в Україну прорветься холодне арктичне повітря із морозами.