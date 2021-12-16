В Украине будет пролетать мокрый снег, а морозы придут на следующей неделе

В ближайшие дни в Украине прогнозируется хмурую погоду с мокрым снегом, а с 21 декабря в страну придет похолодание.

Источник: Facebook-страница синоптика Натали Диденко

Прямая речь: "Пятница в Украине будет с осадками – периодически мокрый снег, в южной части и на юго-востоке с дождем".

Детали: Ветер прогнозируют северный, северо-западный, умеренный, в западных областях – до штормового.

Температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах от 1 мороза до 3 тепла.

В Киеве 17 декабря, по словам синоптика, будет пролетать мокрый снег или сядет толстой шапкой плотная влажная облачность.

Столбики термометров будут крутиться около 0-3 градусов тепла.

Синоптик также сообщила, что с 21 декабря в Украине прорвется холодный арктический воздух с морозами.