Сенат США зареєстрував проєкт про військову допомогу Україні і санкції проти "Північного потоку - 2"

Сенат США зареєстрував "Акт гарантування суверенітету України шляхом посилення її оборони" (The Guard/Guaranteeing Ukraine's Autonomy by Reinforcing its Defense Act), який передбачає надання Україні $450 млн фінансової допомоги на військові потреби і накладення негайних санкцій на оператора "Північного потоку-2".

Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, пише "Європейська правда".

"Документ містить заходи, які мають стримати Путіна від агресії проти України. Підкреслюю – не чекати, поки російські війська вторгнуться на нашу територію (а потім реагувати "занепокоєнням" чи санкціями), а попередити цю небезпеку", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Документ пропонує надати Україні 450 млн доларів фінансової допомоги на військові потреби, додатково до цього ще 100 млн доларів на такі критичні речі, як протиповітряна оборона та протикорабельні ракети.

Він також пропонує збільшити фінансування міжнародної військової освіти та підготовки для українських офіцерів, посилити співпрацю між українською і американською арміями, а також посилити існуючі обмеження щодо військового співробітництва США і Росії, допоки Путін не припинить окупацію української території.

Крім того, проєкт пропонує накласти негайні санкції проти оператора "Північного потоку-2" компанії Nord Stream 2 AG.

Вітренко нагадав, що з оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 рік було вилучено поправку про санкції проти оператора "Північного потоку-2", оскільки, за його словами, "поправка стала заручником інших процесів, які жодним чином не свідчать про втрату підтримки Конгресом України".

Тепер Вітренко очікує, що The Guaranteeing Ukraine’s Autonomy by Reinforcing its Defense Act буде проголосований обома палатами американського Конгресу та підписаний президентом Джозефом Байденом.

15 грудня Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік, який передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні.

Нагадаємо, німецький регулятор, який призупинив сертифікацію Nord Stream 2 AG, не очікує прийняття рішень щодо газопроводу у першій половині 2022 року.

Міністерство закордонних справ Росії минулого тижня заявило, що сподівається, що газопровід отримає сертифікацію навесні.