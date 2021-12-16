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Сенат США зарегистрировал проект о военной помощи Украине и санкциях против "Северного потока - 2"

Четверг, 16 декабря 2021, 15:43
Фото Getty Images

Сенат США зарегистрировал "Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны", предусматривающий предоставление Украине $450 млн финансовой помощи на военные нужды и наложение немедленных санкций на оператора "Северного потока-2".

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, пишет "Европейская правда".

"Документ содержит меры, которые должны сдержать Путина от агрессии против Украины. Подчеркиваю - не ждать, пока российские войска вторгнутся на нашу территорию (а затем реагировать "беспокойством" или санкциями), а предотвратить эту опасность", - написал он на своей странице в Facebook.

Документ предлагает предоставить Украине 450 млн долларов финансовой помощи на военные нужды, дополнительно еще 100 млн долларов на такие критические вещи, как противовоздушная оборона и противокорабельные ракеты.

Он также предлагает увеличить финансирование международного военного образования и подготовки для украинских офицеров, усилить сотрудничество между украинской и американской армиями, а также усилить существующие ограничения по военному сотрудничеству США и России, пока Путин не прекратит оккупацию украинской территории.

Кроме того, проект предлагает наложить немедленные санкции против оператора "Северного потока-2" компанию Nord Stream 2 AG.

Витренко напомнил, что из оборонного бюджета США (NDAA) на 2022 год была изъята поправка о санкциях против оператора "Северного потока-2", поскольку, по его словам, "поправка стала заложником других процессов, никоим образом не свидетельствующих о потере поддержки Конгрессом Украина".

Теперь Витренко ожидает, что "The Guaranteeing Ukraine's Autonomy by Reinforcing its Defense Act" будет проголосован обеими палатами американского Конгресса и подписан президентом Джозефом Байденом.

15 декабря Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год, предусматривающий выделение $300 млн на оказание поддержки Украине.

Напомним, немецкий регулятор, приостановивший сертификацию Nord Stream 2 AG, не ожидает принятия решений по газопроводу в первой половине 2022 года.

Министерство иностранных дел России на прошлой неделе заявило, что надеется, что газопровод получит сертификацию весной.

Темы: СШАУкраинасанкцииСеверный поток-2Росcия
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