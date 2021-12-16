Росіяни вчаться знищувати кораблі у Чорному морі

Росіяни провели навчання у Чорному морі та в окупованому Криму, під час яких намагалися знищити корабель умовного супротивника з групою диверсантів на борту.

Джерело: Міноборони Росії

Деталі: Для виконання завдання з комбінованого знищення мети у повітря було піднято чергову групу літаків зі складу Морської авіації та ППО ЧФ, а розрахунки берегового протикорабельного ракетного комплексу "Бастіон", дислоковані на території півострова Крим, здійснили марш у позиційний район та приготували ракетні комплекси. застосування.

На першому етапі навчання екіпажі багатоцільових винищувачів Су-30СМ та фронтових бомбардувальників Су-24М відпрацювали захід на бойовий курс із завданням навчальних ракетних та бомбових ударів по надводній меті.

На другому етапі розрахунки комплексу "Бастіон" взяли корабель супротивника на супровід, привели установку до бою та відпрацювали алгоритм дій щодо завдання ракетних ударів за умовною метою методом електронних пусків.

Зазначається, що у навчанні брали участь понад 200 військовослужбовців, 4 літаки Су-30СМ, 2 літаки Су-24М та дивізіон БПКРК "Бастіон".