Россияне учатся уничтожать корабли в Черном море

Россияне провели учения в Черном море и в оккупированном Крыму, во время которых пытались уничтожить корабль условного противника с группой диверсантов на борту.

Источник: Минобороны России

Детали: Для выполнения задачи по комбинированному уничтожению цели в воздух была поднята дежурная группа самолётов из состава Морской авиации и ПВО ЧФ, а расчёты берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион", дислоцированные на территории полуострова Крым, совершили марш в позиционный район и приготовили ракетные комплексы к применению.

На первом этапе учения экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали заход на боевой курс с нанесением учебных ракетных и бомбовых ударов по надводной цели.

На втором этапе расчёты комплекса "Бастион" взяли корабль противника на сопровождение, привели установку к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по условной цели методом электронных пусков.

Отмечается, что в учении принимали участие более 200 военнослужащих, 4 самолёта Су-30СМ, 2 самолёта Су-24М и дивизион БПКРК "Бастион".