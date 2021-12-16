В Києві замість "іржавих богданів" запустять 29 старих, але "добротних" автобусів з Німеччини

У Києві презентували автобуси, які за результатами конкурсу на визначення перевізників замінять старий транспорт на трьох маршрутах столиці.

Джерело: заступник голови КМДА Костянтин Усов, якого цитує офіційний портал столичної влади

Пряма мова: "Першу партію хоч і вживаних, але добротних автобусів MAN сьогодні вночі привіз перевізник із півдня України, який повірив у Київ. Загалом за результатами конкурсу 29 таких великогабаритних, повнорозмірних і низькопідлогових машин уже в січні замінять усі старі та іржаві "Богдани" на 191-му, 417-му та на 573-му маршрутах Києва".

фото кмда

Деталі: За словами Усова, автобуси працюватимуть згідно з новими стандартами. Зокрема, вони виконуватимуть правила щодо заборони звукового та візуального забруднення в салоні, будуть обладнані камерами ззовні і всередині для безпеки пасажирів, матимуть датчики підрахунку пасажиропотоку.

У 2022 році за результатами наступних конкурсів столична влада розраховує залучити з усієї країни сотні таких або кращих машин, зазначив заступник Кличка. Стандарту "Євро-5" і місткістю від 60 пасажиромісць.