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В Киеве вместо "ржавых богданов" запустят 29 старых, но "добротных" автобусов из Германии

Четверг, 16 декабря 2021, 16:56
фото КГГА

В Киеве представили автобусы, которые по результатам конкурса на определение перевозчиков заменят старый транспорт на трех маршрутах столицы.

Источник: замглавы КГГА Константин Усов, которого цитирует официальный портал столичных властей

Прямая речь: "Первую партию хоть и подержанных, но добротных автобусов MAN сегодня ночью привез поверивший в Киев перевозчик с юга Украины. Всего по результатам конкурса 29 таких крупногабаритных, полноразмерных и низкопольных машин уже в январе заменят все старые и ржавые "Богданы" на 191-м, 417-м и на 573-м маршрутах Киева".

 

Детали: По словам Усова, автобусы будут работать по новым стандартам. В частности, они будут выполнять правила запрета звукового и визуального загрязнения в салоне, будут оборудованы камерами извне и внутри для безопасности пассажиров, будут иметь датчики подсчета пассажиропотока.

В 2022 году по результатам следующих конкурсов столичные власти рассчитывают привлечь со всей страны сотни таких или лучших машин, отметил зам Кличко. Стандарта "Евро-5" и вместимостью от 60 пассажиров.

 

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт
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