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Кулеба: Ми запитали у Столтенберга рік, коли Україна стане членом НАТО

Четвер, 16 грудня 2021, 16:11
Кулеба: Ми запитали у Столтенберга рік, коли Україна стане членом НАТО
Єнс Столтенберг Фото: JOHN THYS/AFP VIA GETTY IMAGES

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про деталі зустрічі президента Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга 16 грудня в Брюсселі. 

Про них Кулеба говорив під час включення на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, на зустрічі українська сторона підняла питання часових рамок приєднання України до Альянсу. 

"Там все було дуже добре, позитивно. Єдиний недолік, скажу чесно: рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали. Хоча ми запитували", - зазначив міністр. 

Проте він наголосив, що у НАТО категорично відкидають втручання Росії у переговори щодо цього питання. 

"Абсолютно чітко було підтверджено, що дискусія про те, коли, як Україна стане членом НАТО - це виключно дискусія, яка має відбуватися і відбуватиметься виключно між Україною та НАТО. Це відповідь на всі російські закиди і абсурдні вимоги, які вони зараз висувають. Вкотре ми переконалися, що генеральний секретар НАТО займає дуже принципову позицію з цього питання", - зауважив глава МЗС.

Нагадаємо, Володимир Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше вже відкинув російську вимогу.

Після зустрічі з Володимиром Зеленським 16 грудня Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не піде на жодні компроміси щодо права України обирати членство в НАТО попри вимоги Росії.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОКулеба ДмитроУкраїна
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