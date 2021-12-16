Кулеба: Ми запитали у Столтенберга рік, коли Україна стане членом НАТО

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про деталі зустрічі президента Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга 16 грудня в Брюсселі.

Про них Кулеба говорив під час включення на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, на зустрічі українська сторона підняла питання часових рамок приєднання України до Альянсу.

"Там все було дуже добре, позитивно. Єдиний недолік, скажу чесно: рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали. Хоча ми запитували", - зазначив міністр.

Проте він наголосив, що у НАТО категорично відкидають втручання Росії у переговори щодо цього питання.

"Абсолютно чітко було підтверджено, що дискусія про те, коли, як Україна стане членом НАТО - це виключно дискусія, яка має відбуватися і відбуватиметься виключно між Україною та НАТО. Це відповідь на всі російські закиди і абсурдні вимоги, які вони зараз висувають. Вкотре ми переконалися, що генеральний секретар НАТО займає дуже принципову позицію з цього питання", - зауважив глава МЗС.

Нагадаємо, Володимир Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше вже відкинув російську вимогу.

Після зустрічі з Володимиром Зеленським 16 грудня Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не піде на жодні компроміси щодо права України обирати членство в НАТО попри вимоги Росії.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.