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Кулеба: Мы спросили у Столтенберга год, когда Украина станет членом НАТО

Четверг, 16 декабря 2021, 17:11
Йенс Столтенберг Фото: JOHN THYS/AFP VIA GETTY IMAGES

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о деталях встречи президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 16 декабря в Брюсселе.

О них Кулеба говорил при включении на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, на встрече украинская сторона подняла вопрос временных рамок присоединения Украины к Альянсу.

"Там все было очень хорошо, позитивно. Единственный недостаток, скажу честно: год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали", – отметил министр.

Однако он подчеркнул, что в НАТО категорически отвергают вмешательство России в переговоры по этому вопросу.

"Абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия о том, когда Украина станет членом НАТО - это исключительно дискуссия, которая должна происходить и будет происходить между Украиной и НАТО. Это ответ на все российские упреки и абсурдные требования, которые они сейчас предъявляют. В который раз мы убедились, что генеральный секретарь НАТО занимает очень принципиальную позицию по этому вопросу", – отметил глава МИД.

Напомним, Владимир Путин в последнее время в переговорах с лидерами стран Альянса требует предоставить юридически зафиксированные гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в Украине вооружения, якобы угрожающего России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее уже отверг российское требование.

После встречи с Владимиром Зеленским 16 декабря Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не пойдет ни на какие компромиссы по поводу права Украины избирать членство в НАТО, несмотря на требования России.

Как сообщалось, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на ее выполнение.

Темы: НАТОКулеба ДмитрийУкраина
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