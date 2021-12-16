Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: Мы спросили у Столтенберга год, когда Украина станет членом НАТО

Четверг, 16 декабря 2021, 16:11
Кулеба: Мы спросили у Столтенберга год, когда Украина станет членом НАТО
Йенс Столтенберг Фото: JOHN THYS/AFP VIA GETTY IMAGES

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о деталях встречи президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 16 декабря в Брюсселе.

О них Кулеба говорил при включении на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, на встрече украинская сторона подняла вопрос временных рамок присоединения Украины к Альянсу.

"Там все было очень хорошо, позитивно. Единственный недостаток, скажу честно: год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали", – отметил министр.

Однако он подчеркнул, что в НАТО категорически отвергают вмешательство России в переговоры по этому вопросу.

"Абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия о том, когда Украина станет членом НАТО - это исключительно дискуссия, которая должна происходить и будет происходить между Украиной и НАТО. Это ответ на все российские упреки и абсурдные требования, которые они сейчас предъявляют. В который раз мы убедились, что генеральный секретарь НАТО занимает очень принципиальную позицию по этому вопросу", – отметил глава МИД.

Напомним, Владимир Путин в последнее время в переговорах с лидерами стран Альянса требует предоставить юридически зафиксированные гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в Украине вооружения, якобы угрожающего России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее уже отверг российское требование.

После встречи с Владимиром Зеленским 16 декабря Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не пойдет ни на какие компромиссы по поводу права Украины избирать членство в НАТО, несмотря на требования России.

Как сообщалось, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на ее выполнение.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОКулеба ДмитрийУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
НАТО
Государства НАТО "неистово" готовят решение о гарантиях для Украины к Вильнюсу – Politico
От Лондона до Брюсселя
Стефанишина: Украина будет в НАТО независимо от решений Вильнюсского саммита
Последние новости
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
Все новости...
Реклама: