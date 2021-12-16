Глава найбільшої фракції у Європарламенті хоче жорстких санкцій проти РФ за порушення табу на війну

Лідер фракції Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті Манфред Вебер закликав розробити нові, жорсткіші санкції Євросоюзу щодо Росії у разі її потенційного вторгнення Росії в Україну.

Про це він заявив в ефірі німецької медіакомпанії NDR у четвер, 16 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Фактом є те, що на кордонах України розміщено понад 100 тисяч озброєних солдатів...Тому ми маємо підготуватися до виникнення найскладніших питань, і це означає, що в Європі... може знову розпочатися війна", - наголосив політик.

На таке можливе рішення президента Росії Володимира Путіна Євросоюз має відповісти радикальними економічними заходами, пояснив Вебер.

Зокрема, може йтися про виключення РФ з міжнародної банківської системи, а також про відмову від введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік - 2", зазначив політик.

"Ми повинні з усією чіткістю роз'яснити Володимиру Путіну, що у разі використання ним військовослужбовців та війни як політичного інструменту, який в Європі є табу з часів Другої світової війни, будуть жорсткі економічні наслідки", - підкреслив керівник фракції європейських консерваторів.

Також Вебер зауважив, що не може уявити запуск "Північного потоку-2", "якщо Путін почне війну".

Ситуація на кордоні Росії та України є однією з головних тем на саміті ЄС в Брюсселі 16 грудня. Саміт включить у свої висновки обіцянку серйозних наслідків для Росії у випадку подальшої агресії проти України.