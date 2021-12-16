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Глава крупнейшей фракции в Европарламенте требует жестких санкций для РФ за нарушение табу на войну

Четверг, 16 декабря 2021, 17:22

Лидер фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер призвал разработать новые, более жесткие санкции Евросоюза в отношении России в случае потенциального вторжения России в Украину.

Об этом он заявил в эфире немецкой медиакомпании NDR в четверг, 16 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Фактом является то, что на границах Украины размещено более 100 тысяч вооруженных солдат... Поэтому мы должны подготовиться к возникновению самых сложных вопросов, и это значит, что в Европе... может снова начаться война", - подчеркнул политик.

На такое возможное решение президента России Владимира Путина Евросоюз должен ответить радикальными экономическими мерами, пояснил Вебер.

В частности, речь может идти об исключении РФ из международной банковской системы, а также об отказе от ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", отметил политик.

"Мы должны со всей ясностью разъяснить Владимиру Путину, что в случае использования им военнослужащих и войны как политического инструмента, который в Европе является табу со времен Второй мировой войны, будут жесткие экономические последствия", - подчеркнул руководитель фракции европейских консерваторов.

Также Вебер отметил, что не может представить запуск "Северного потока-2", "если Путин начнет войну".

Ситуация на границе России и Украины – одна из главных тем на саммите ЕС в Брюсселе 16 декабря. Саммит включит в свои выводы обещание серьезных последствий для России в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Темы: РосcиявойнаЕвропа
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