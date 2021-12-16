Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава крупнейшей фракции в Европарламенте требует жестких санкций для РФ за нарушение табу на войну

Четверг, 16 декабря 2021, 16:22

Лидер фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер призвал разработать новые, более жесткие санкции Евросоюза в отношении России в случае потенциального вторжения России в Украину.

Об этом он заявил в эфире немецкой медиакомпании NDR в четверг, 16 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Фактом является то, что на границах Украины размещено более 100 тысяч вооруженных солдат... Поэтому мы должны подготовиться к возникновению самых сложных вопросов, и это значит, что в Европе... может снова начаться война", - подчеркнул политик.

На такое возможное решение президента России Владимира Путина Евросоюз должен ответить радикальными экономическими мерами, пояснил Вебер.

В частности, речь может идти об исключении РФ из международной банковской системы, а также об отказе от ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", отметил политик.

"Мы должны со всей ясностью разъяснить Владимиру Путину, что в случае использования им военнослужащих и войны как политического инструмента, который в Европе является табу со времен Второй мировой войны, будут жесткие экономические последствия", - подчеркнул руководитель фракции европейских консерваторов.

Также Вебер отметил, что не может представить запуск "Северного потока-2", "если Путин начнет войну".

Ситуация на границе России и Украины – одна из главных тем на саммите ЕС в Брюсселе 16 декабря. Саммит включит в свои выводы обещание серьезных последствий для России в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Темы: РосcиявойнаЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Росcия
Хакеры из России "слили" конфиденциальные данные о подготовке саммита НАТО
Медведеву кажется, что Россия уже воюет с НАТО
Зеленский верит в победу через год
Последние новости
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
Все новости...
Реклама: