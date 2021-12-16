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Вихідними в Україні сніжитиме, наступного тижня різко похолодає

Четвер, 16 грудня 2021, 16:55
Вихідними в Україні сніжитиме, наступного тижня різко похолодає
фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

За даними синоптиків, 18 грудня майже у всіх регіонах сніг, вдень без опадів лише на Харківщині, Полтавщині та Сумщині.

Джерело: Український гідрометцентр, "Укрінформ"

Деталі: Температура вночі до -3°, вдень до +2°. У столиці вдень та вночі очікують сніг.

Обидва дні вихідних будуть хмарними по всій Україні.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, 19 грудня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Вночі 19 грудня у південній та східній частині 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 1-6° тепла; у Карпатах вночі та вдень 3-8° морозу.

20 грудня невеликий, в Карпатах, вночі і у східних та південно-східних областях помірний сніг; температура вночі та вдень 1-6° морозу, на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі від 3° морозу до 2° тепла.

21 грудня без опадів; зниження температури: вночі 7-13° морозу, вдень 4-10° морозу (в Карпатах та на північному сході країни вночі та вдень 10-15° морозу), на Закарпатті та у південній частині вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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