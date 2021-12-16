На выходных в Украине будет снег, со вторника резко похолодает

По данным синоптиков, 18 декабря почти во всех регионах снег, днем ​​без осадков только в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Источник: Украинский гидрометцентр, "Укринформ"

Детали: Температура ночью до -3°, днем ​​до +2°. В столице днем ​​и ночью ожидается снег.

Оба дня выходных будут облачными по всей Украине.

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, 19 декабря ночью в западных областях, днем ​​по Украине 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Ночью 19 декабря в южной и восточной части 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 1-6° тепла; в Карпатах ночью и днем ​​3-8° мороза.

20 декабря небольшой, в Карпатах, ночью и в восточных и юго-восточных областях умеренный снег; температура ночью и днем ​​1-6° мороза, в Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью от 3° мороза до 2° тепла.

21 декабря без осадков; понижение температуры: ночью 7-13° мороза, днем ​​4-10° мороза (в Карпатах и ​​на северо-востоке страны ночью и днем ​​10-15° мороза), в Закарпатье и в южной части ночью 4-9° мороза, днем ​​0- 5° мороза.