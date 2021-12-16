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Киянка задушила паском власну дворічну доньку

Четвер, 16 грудня 2021, 18:15
Ілюстративне фото pixabay

У Києві правоохоронці затримали жінку, яка задушила ременем свою власну доньку.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Жінка зізналася в скоєному після того, як медики, що прибули до її дому, констатували смерть 2-річної дівчинки через удушення ременем.

Жінку затримали й повідомили про підозру в убивстві малолітньої дитини. У суді невдовзі оберуть затриманій запобіжний захід.

Прокурори взяли досудове розслідування справи на особливий контроль.

Українська правда
Теми: криміналвбивстводітиКиївпрокуратура


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