Киевлянка задушила поясом собственную двухлетнюю дочь

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая задушила ремнем свою дочь.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Женщина призналась в содеянном после того, как медики, приехавшие в ней домой на место инцидента, констатировали смерть 2-летней девочки из-за удушения ремнем.

Женщину задержали и сообщили о подозрении в убийстве малолетнего ребенка. В суде вскоре изберут задержанную меру пресечения.

Прокуроры взяли досудебное расследование дела на особый контроль.