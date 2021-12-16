Киевлянка задушила поясом собственную двухлетнюю дочь
Четверг, 16 декабря 2021, 18:15
В Киеве правоохранители задержали женщину, которая задушила ремнем свою дочь.
Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры
Детали: Женщина призналась в содеянном после того, как медики, приехавшие в ней домой на место инцидента, констатировали смерть 2-летней девочки из-за удушения ремнем.
Женщину задержали и сообщили о подозрении в убийстве малолетнего ребенка. В суде вскоре изберут задержанную меру пресечения.
Прокуроры взяли досудебное расследование дела на особый контроль.
Украинская правда