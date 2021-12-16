Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Киевлянка задушила поясом собственную двухлетнюю дочь

Четверг, 16 декабря 2021, 18:15

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая задушила ремнем свою дочь.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Женщина призналась в содеянном после того, как медики, приехавшие в ней домой на место инцидента, констатировали смерть 2-летней девочки из-за удушения ремнем.

Женщину задержали и сообщили о подозрении в убийстве малолетнего ребенка. В суде вскоре изберут задержанную меру пресечения.

Прокуроры взяли досудебное расследование дела на особый контроль.

Украинская правда
Темы: криминалубийстводетиКиевпрокуратура
powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко подписали подозрение в госизмене

Возвращение к выборам с мажоритаркой поддержат более 300 нардепов – Арахамия

фотоЗеленский в Гуте, где праздновали юбилей Ермака, проводит встречу с двумя президентами

таблицаВо втором туре выборов Зеленский имеет наибольшее преимущество только над Бойко

Налоговая отменит доначисление "Синево" 1,1 миллиарда – Гетманцев

Двое бойцов подорвались на взрывчатке в зоне ООС: состояние одного – тяжелое

Все новости...
криминал
В Киеве разоблачили схему сбыта фальсифицированных лекарств онкопациентам
В Харькове устроили "разборки" со стрельбой
В Днепре нашли зарезанного военнослужащего. Подозревают, что убийца – его коллега
Последние новости
15:57
Зеленский о ядерном оружии в Беларуси: Такими вещами играть нельзя
15:56
Давосский форум снова перенесли
15:42
Стало известно, сколько будет стоить пробное ЗНО-2022
15:37
В Германии задержали руководителя Генштаба Грузии времен Саакашвили
15:31
Порошенко подписали подозрение в госизмене
15:15
Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%
15:14
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
15:10
Пленнице боевиков ОРДО нужна срочная госпитализация – Денисова
15:10
фотоУ тех, кто отправляется в оккупированный Крым, пограничники изымают оружие и патроны
15:07
В Украине "антирекорд" по вакцинации – Радуцкий
Все новости...