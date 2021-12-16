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НАБУ і САП зареєстрували перше провадження в електронному форматі

Четвер, 16 грудня 2021, 17:23
НАБУ і САП зареєстрували перше провадження в електронному форматі
фото: НАБУ

У четвер 16 грудня в НАБУ та САП вперше зареєстрували кримінальне провадження у міжвідомчій електронній системі eCаse.

Джерело: пресслужба НАБУ

Пряма мова першого заступника директора НАБУ Гізо Углави: "Національне бюро лишається драйвером змін у кримінальній юстиції України. Ми впроваджуємо інновації заради підвищення ефективності досудового розслідування, і система eCase MS є одним із інструментів".

Деталі: Повідомляється, що розробка системи eCase MS розпочалася у 2019 році за технічної, експертної та фінансової підтримки антикорупційної ініціативи Євросоюзу в Україні (EUACI).

Система eCase MS передбачає поступове переведення досудового розслідування за участі НАБУ, САП та Вищого антикорупційного суду в електронний формат.

У НАБУ зазначили, що перехід від паперу до цифри підвищить ефективність розслідування, гарантує прозорість роботи антикорупційних органів та заощадить ресурси.

Українська правда

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Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратура
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