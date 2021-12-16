НАБУ и САП зарегистрировали первое производство в электронном формате

В четверг 16 декабря НАБУ и САП впервые зарегистрировали уголовное производство в межведомственной электронной системе eCаse.

Источник: пресс-служба НАБУ

Прямая речь первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы: "Национальное бюро остается драйвером изменений в уголовной юстиции Украины. Мы внедряем инновации для повышения эффективности досудебного расследования, и система eCase MS является одним из инструментов".

Детали: Сообщается, что разработка системы eCase MS началась в 2019 году при технической, экспертной и финансовой поддержке антикоррупционной инициативы Евросоюза в Украине (EUACI).

Система eCase MS предусматривает постепенный перевод досудебного расследования с участием НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда в электронный формат.

В НАБУ отметили, что переход от бумаги к цифре повысит эффективность расследования, гарантирует прозрачность работы антикоррупционных органов и сэкономит ресурсы.