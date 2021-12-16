МЗС і Зеленський відреагували на рішення Європарламенту з попередженням до Росії

МЗС України привітало схвалення Європарламентом резолюції "Ситуація на українському кордоні та окупованих Росією територіях України", у якій депутати попереджають РФ про серйозні наслідки у випадку подальшої агресії проти України.

Про це йдеться у коментарі міністерства у четвер ввечері, повідомляє "Європейська правда".

"Це дуже вчасна і важлива резолюція, в якій Європейський парламент прямо наголошує, що РФ повинна відвести свої збройні сили від нашого кордону та припинити створювати додаткові загрози територіальній цілісності України.

Для нас також дуже важливо, що у цій же резолюції Європейський парламент чітко підтвердив перспективу вступу України до ЄС", - прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У МЗС підкреслили, що резолюція вчергове засвідчила, що європейські партнери чітко розуміють розмір і масштаб сучасних викликів безпеці в Європі, а також джерело цих викликів.

"Вдячні за нагадування Російській Федерації про основоположний принцип Статуту ООН – заборону використання сили або погрози використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави", - заявили у міністерстви.

У документі також йдеться, що суворі економічні, фінансові, персональні санкції ЄС, США та інших міжнародних партнерів мають стримати Росію та демотивувати її від подальшої агресії.

Відкидаються будь-які спроби Росії включити інші країни до своєї "сфери впливу" і таким чином визначити їхнє майбутнє.

На ухвалення документу відреагував і президент Володимир Зеленський, подякувавши у Twitter Європейському Союзу за підтримку України.

Дякую за потужну підтримку 🇺🇦 з боку 🇪🇺. Вчора – на #EaPsummit. Сьогодні – резолюція @Europarl_EN щодо ситуації на українському кордоні! Військові дії проти 🇺🇦 матимуть для 🇷🇺 високу економічну й політичну ціну. Загроза безпеці України – це загроза миру й стабільності Європи. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2021

Європарламент на тлі посилення російської військової загрози проти України заявив, що будь-яка агресія Москви має обійтися їй високою економічною та політичною ціною, у тому числі мова може йти про відключення Росії від SWIFT.