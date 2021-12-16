Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МИД и Зеленский отреагировали на решение Европарламента с предупреждением к России

Четверг, 16 декабря 2021, 19:24
ФЛАГИ ЕС РАЗВЕВАЮТСЯ НАПРОТИВ ШТАБ-КВАРТИРЫ ЕВРОКОМИССИИ В БРЮССЕЛЕ 11 МАРТА 2021 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

МИД Украины приветствовал одобрение Европарламентом резолюции "Ситуация на украинской границе и оккупированных Россией территориях Украины", в которой депутаты предупреждают РФ о серьезных последствиях в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Об этом говорится в комментарии министерства в четверг вечером, сообщает "Европейская правда".

"Это очень своевременная и важная резолюция, в которой Европейский парламент прямо подчеркивает, что РФ должна отвести свои вооруженные силы от нашей границы и прекратить создавать дополнительные угрозы территориальной целостности Украины.

Для нас очень важно, что в этой же резолюции Европейский парламент четко подтвердил перспективу вступления Украины в ЕС", - прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В МИДе подчеркнули, что резолюция в очередной раз показала, что европейские партнеры четко понимают размер и масштаб современных вызовов безопасности в Европе, а также источник этих вызовов.

"Благодарны за напоминание Российской Федерации об основополагающем принципе Устава ООН – запрет использования силы или угрозы использования силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства", - заявили в министерстве.

В документе также говорится, что строгие экономические, финансовые, персональные санкции ЕС, США и других международных партнеров должны сдержать Россию и демотивировать ее от дальнейшей агрессии.

Отвергаются любые попытки России включить другие страны в свою "сферу влияния" и таким образом определить их будущее.

На принятие документа отреагировал и президент Владимир Зеленский, поблагодарив в Twitter Европейский Союз за поддержку Украины.

Европарламент на фоне усиления российской военной угрозы против Украины заявил, что любая агрессия Москвы должна обойтись высокой экономической и политической ценой, в том числе речь может идти об отключении России от SWIFT.

Темы: ЗеленскийЕвропарламентРосcиявойнасанкции
powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко подписали подозрение в госизмене

Возвращение к выборам с мажоритаркой поддержат более 300 нардепов – Арахамия

фотоЗеленский в Гуте, где праздновали юбилей Ермака, проводит встречу с двумя президентами

таблицаВо втором туре выборов Зеленский имеет наибольшее преимущество только над Бойко

Налоговая отменит доначисление "Синево" 1,1 миллиарда – Гетманцев

Двое бойцов подорвались на взрывчатке в зоне ООС: состояние одного – тяжелое

Все новости...
Зеленский
Некоторые банки уже начали выплаты "тысячи вакцинированным"
Зеленский упрекнул некоторых лидеров ЕС в том, что они недооценивают угрозу от России
Более 60% киевлян считают, что есть конфликт между Зеленским и Кличко
Последние новости
15:57
Зеленский о ядерном оружии в Беларуси: Такими вещами играть нельзя
15:56
Давосский форум снова перенесли
15:42
Стало известно, сколько будет стоить пробное ЗНО-2022
15:37
В Германии задержали руководителя Генштаба Грузии времен Саакашвили
15:31
Порошенко подписали подозрение в госизмене
15:15
Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%
15:14
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
15:10
Пленнице боевиков ОРДО нужна срочная госпитализация – Денисова
15:10
фотоУ тех, кто отправляется в оккупированный Крым, пограничники изымают оружие и патроны
15:07
В Украине "антирекорд" по вакцинации – Радуцкий
Все новости...