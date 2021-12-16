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СБУ попереджає уряд, що Україна "за крок від" відключення ТЕС через нестачу вугілля – ЗМІ

Четвер, 16 грудня 2021, 22:12
Бурштинська ТЕС. Фото: facebook-сторінка ДТЕК

Служба безпеки України попередила Кабінет міністрів, що Україна перебуває "за крок" від відключення теплових електростанцій через нестачу вугілля.

Джерело: "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела в КМУ

Дослівно: "Одним із негативних явищ під час проходження осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2021-2022 є невжиття належних заходів з накопичення вугілля на складах ТЕС/ТЕЦ. Зокрема, станом на 01.12.2021 на складах знаходиться 486,2 тис. тонн вугілля при плановому накопиченні 2632,7 тис. тонн (відхилення ─ 2146,5 тис. тонн), що у свою чергу свідчить про критичний запас вказаного палива".

Деталі: Служба безпеки України надіслала Кабінету міністрів України звіт щодо контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури в електроенергетичній сфері.

Насамперед аварійна зупинка загрожує кільком ТЕС, які забезпечують теплом цілі області. 

  • Слов'янська ТЕС має у 50 разів нижчий за необхідний запас вугілля;
  • Луганська ТЕС має в чотири рази нижчі за мінімально необхідні запаси;
  • Чернігівська ТЕЦ – запаси у п'ять разів нижче норми;
  • Дарницька ТЕЦ взагалі не має запасів.

У звіті наголошують, що така ситуація створює критичну загрозу для енергетичної безпеки України та проходженню опалювального сезону. Відповідно до логіки СБУ, це може призвести до створення соціальної напруги та дискредитації органів державної влади.

Нагадаємо: Запаси вугілля на складах теплових електростанцій України на 14 грудня становлять 459,6 тис. тонн, що майже втричі менше, ніж на аналогічну дату минулого року (1,3 млн тонн).

Більшість енергоблоків ТЕС "Центренерго" не працюють через відсутність палива. 

Компанія стикається з проблемами при закупівлі вугілля, враховуючи його дефіцит на світових ринках.

Читайте також: Через дефіцит вугілля зупиняються енергоблоки. Країні готуватись до відключень електрики? 

Передісторія:

  • 15 листопада президент Володимир Зеленський запевнив, що держава не залишить нікого без тепла й світла. За його словами, вугілля в Україні вдосталь, а також, що до України прямують 7 кораблів з вугіллям, які зафрахтувала компанія з бізнес-структур олігарха Ріната Ахметова.
  • За 2021 рік Україна імпортувала вугілля на сукупну вартість 2 мільярди доларів. 60% вугілля імпортували з Росії.
  • Уряд планує повністю перевести ТЕС і ТЕЦ на використання газу через нестачу вугілля.
  • Водночас ціна газу на європейській біржі перевищила 1500 доларів.
  • Станом на 13 грудня на жодній теплоелектростанції в Україні не було мінімальних запасів вугілля.

Теми: енергетикавугілляопаленняСБУКабінет міністрів


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