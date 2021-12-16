СБУ предупреждает правительство о возможном отключении ТЭС из-за нехватки угля – СМИ

Согласно источникам журналистов, Служба безопасности официально предупредила Кабинет министров, что существует очень высокая вероятность отключения тепловых электростанций из-за нехватки угля.

Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники в СБУ

Прямая речь: "Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива".

Детали: Служба безопасности Украины направила Кабинету министров Украины отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере.

В первую очередь аварийная остановка грозит нескольким ТЭС, обеспечивающим теплом целые области.

Славянская ТЭС: в 50 раз ниже необходимого запаса угля;

Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов;

Черниговская ТЭЦ – запасы в пять раз ниже нормы;

Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов.

В отчете отмечают, что такая ситуация создает критическую угрозу энергетической безопасности Украины и прохождению отопительного сезона. Согласно логике СБУ это может привести к "созданию социального напряжения и дискредитации органов государственной власти".

Напомним: Запасы угля на складах тепловых электростанций Украины на 14 декабря составляют 459,6 тыс. тонн, что почти втрое меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (1,3 млн тонн).

Большинство энергоблоков ТЭС "Центрэнерго" не работают из-за отсутствия топлива.

Компания сталкивается с проблемами при закупке угля, учитывая его дефицит на мировых рынках.

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