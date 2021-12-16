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Судитимуть патрульного, який спричинив дві смерті в ДТП

Четвер, 16 грудня 2021, 22:49
Ілюстративне фото з сайту Нацполіції

Прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно патрульного, який улітку 2020 року спричинив смертельну ДТП на Закарпатті.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Патрульного звинувачують у кримінальній статті – "Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб" (частина 3 стаття 286 Кримінального кодексу). У разі доведення вини в суді йому загрожує позбавлення волі до 10 років із позбавленням права керувати авто до 3 років.

Процесуальний супровід здійснює Офіс Генерального прокурора.

Вночі 11 червня 2020 року інспектор патрульної поліції вирушив із друзями з Ужгорода до Києва придбати нове авто. Відразу опівдні він сів за кермо нової автівки та вирушив назад до Ужгорода. За кермо він сідав з усвідомленням, що керувати автомобілем у стані втоми заборонено.

Уночі він виїхав на зустрічну смугу для обгону, попри дощ та погану видимість, і зіткнувся з мотоциклом, що рухався назустріч. Водій мотоцикла та пасажир загинули на місці.

Родичі загиблого висунули також цивільний позов на суму 1 мільйон 188 тисяч гривень, який долучили до обвинувального акту.

Обвинувачений перебуває наразі під домашнім арештом.

Українська правда
Теми: ДТПЗакарпаттяполіціяОфіс генпрокурора


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