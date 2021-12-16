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Будут судить патрульного, повлекший за рулем две смерти в ДТП

Четверг, 16 декабря 2021, 21:49
Будут судить патрульного, повлекший за рулем две смерти в ДТП

Прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении патрульного, который летом 2020 года привел к смертельному ДТП в Закарпатье.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Патрульного обвиняют в уголовной статье – "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим гибель нескольких лиц" (часть 3 статья 286 Уголовного кодекса). В случае доказательства вины в суде ему грозит лишение свободы до 10 лет с лишением права управлять автомобилем до 3 лет.

Ночью 11 июня 2020 инспектор патрульной полиции отправился с друзьями из Ужгорода в Киев приобрести новый автомобиль. Сразу в полдень он сел за руль нового автомобиля и отправился обратно в Ужгород. За руль он садился с сознанием, что водить автомобиль в состоянии усталости запрещено.

Ночью он выехал на встречную полосу для обгона, несмотря на дождь и плохую видимость, и столкнулся с двигавшимся навстречу мотоциклом. Водитель мотоцикла и пассажир скончались на месте происшествия.

Родственники погибшего выдвинули также гражданский иск на сумму 1 миллион 188 тысяч гривен, который был привлечен к обвинительному акту.

Обвиняемый находится под домашним арестом.

Украинская правда

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Темы: ДТПЗакарпатьеполицияОфис генпрокурора
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