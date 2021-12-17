В Італії — найбільше нових Covid-випадків за 9 місяців

В Італії зареєстрували найбільшу кількість щоденних випадків COVID-19 за 9 місяців.

Джерело: The Guardian

Деталі: Зокрема, у четвер Італія повідомила про 26 109 нових заражень. Це найвищий рівень зараження з 12 березня, коли зафіксували 26 790 випадків.

Як повідомляється, сьогоднішній показник становить 90% від 13 756 нових випадків захворювання в Італії три тижні тому.

Ще 123 особи померли від причин, пов'язаних з COVID-19, за останню добу – на 73% більше, ніж 71 людина, яка померла в четвер три тижні тому.

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