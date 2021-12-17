В Италии — больше всего новых Covid-случаев за 9 месяцев

В Италии зарегистрировали самое большое количество ежедневных случаев COVID-19 за 9 месяцев.

Источник: The Guardian

Детали: В частности, в четверг Италия сообщила о 26 109 новых заражениях. Это самый высокий уровень заражения с 12 марта, когда зафиксировали 26790 случаев.

Как сообщается, сегодняшний показатель составляет 90% от 13756 новых случаев заболевания в Италии три недели назад.

Еще 123 человека умерли от причин, связанных с COVID-19, за последние сутки – на 73% больше, чем 71 человек, который умер в четверг три недели назад.

Напомним: