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В Италии — больше всего новых Covid-случаев за 9 месяцев

Пятница, 17 декабря 2021, 01:27
ФОТО: GETTY IMAGES

В Италии зарегистрировали самое большое количество ежедневных случаев COVID-19 за 9 месяцев.

Источник: The Guardian

Детали: В частности, в четверг Италия сообщила о 26 109 новых заражениях. Это самый высокий уровень заражения с 12 марта, когда зафиксировали 26790 случаев.

Как сообщается, сегодняшний показатель составляет 90% от 13756 новых случаев заболевания в Италии три недели назад.

Еще 123 человека умерли от причин, связанных с COVID-19, за последние сутки – на 73% больше, чем 71 человек, который умер в четверг три недели назад.

Напомним:

  • 6 декабря в Италии вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения, предполагающие запрет на посещение многих общественных мероприятий для невакцинированных. Только тем, кто прошел вакцинацию или поправился от COVID-19, разрешено есть в закрытых помещениях в ресторанах, ходить в кино, гулять в клубах и посещать футбольные матчи на стадионе.
  • Эти правила будут действовать до 15 января.

Темы: Италиякоронавирус
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