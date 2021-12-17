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Філіппіни накрив cупертайфун "Рай"

П'ятниця, 17 грудня 2021, 03:28
ФОТО: GETTY IMAGES

Супертайфун "Рай" накрив Філіппіни.

ДжерелоCNNAljazeera

Деталі: Бюро погоди Філіппін PAGASA повідомило, що "Рай" вперше накрив острів Сіаргао в Сурігао-дель-Норті у четвер. Як повідомляється, Бюро попереджало про "дуже руйнівні вітри, що викликають ураган" у деяких частинах країни, і заявило, що очікує побачити штормові нагони у прибережних районах, а також повені та зсуви у гірських районах на шляху тайфуну. 

Як зазначається, шторм швидко посилився при наближенні до берега, посиливши шторм з категорії 1 до категорії 5 всього за 24 години.  Шторм досяг стійких вітрів зі швидкістю 260 кілометрів на годину з поривами понад 300 кілометрів на годину.

Об'єднаний центр попередження про тайфуни (JTWC) ВМС США оголосив "Рай" супертайфуном.

У країні тайфун відомий як "Одетта".

Очікується, що супертайфун пройде центральними та південними регіонами країни. Одні з найгірших умов очікуються у провінції Сурігао. Очікується, що шторм також вдарить по низці провінцій у регіоні Вісаї. На Вісайських островах проживає понад 20 млн людей.

Національне агентство з пом'якшення наслідків стихійних лих, NDRRMC, випустило попередження про можливі повені та зсуви в провінціях Мінданао, Східний Місаміс, Західний Місаміс, Ланао-дель-Норте і Замбоанга-дель-Норте через зливи. Деяким із цих районів рекомендовано провести запобіжну евакуацію.

Філіппінська берегова охорона зупинила всі судна, затримавши майже 4000 пасажирів, а також робочі пороми та вантажні судна у десятках південних та центральних портів. Було скасовано кілька, в основному, внутрішніх рейсів, школи та робочі місця були закриті у найбільш уразливих районах.

У деяких частинах країни через тайфун також призупинено кампанію з вакцинації.

Близько 198 000 людей вже евакуйовано, повідомило NDRRMC.

Це 15-й тайфун, що обрушився на країну цього року.

Теми: Філіппінистихійне лихо


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