Філіппіни накрив cупертайфун "Рай"

Супертайфун "Рай" накрив Філіппіни.

Джерело: CNN, Aljazeera

Деталі: Бюро погоди Філіппін PAGASA повідомило, що "Рай" вперше накрив острів Сіаргао в Сурігао-дель-Норті у четвер. Як повідомляється, Бюро попереджало про "дуже руйнівні вітри, що викликають ураган" у деяких частинах країни, і заявило, що очікує побачити штормові нагони у прибережних районах, а також повені та зсуви у гірських районах на шляху тайфуну.

Як зазначається, шторм швидко посилився при наближенні до берега, посиливши шторм з категорії 1 до категорії 5 всього за 24 години. Шторм досяг стійких вітрів зі швидкістю 260 кілометрів на годину з поривами понад 300 кілометрів на годину.

