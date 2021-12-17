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Филиппины накрыл cупертайфун "Рай"

Пятница, 17 декабря 2021, 03:28
ФОТО: GETTY IMAGES

Супертайфун "Рай" накрыл Филиппины.

Источник: CNNAljazeera

Детали: Бюро погоды Филиппин PAGASA сообщило, что "Рай" впервые накрыл остров Сиаргао в Суригао-дель-Норте в четверг. Как сообщается, Бюро предупреждало о "очень разрушительных ветрах, вызывающих ураган" в некоторых частях страны, и заявило, что ожидает увидеть штормовые нагоны в прибрежных районах, а также наводнения и оползни в горных районах на пути тайфуна.

Как отмечается, шторм быстро усилился по мере приближения к берегу, усилив шторм от категории 1 до категории 5 всего за 24 часа. Шторм достиг устойчивых ветров со скоростью 260 километров в час с порывами более 300 километров в час.

Объединенный центр предупреждения о тайфунах (JTWC) ВМС США объявил "Рай" супертайфуном.

В стране тайфун известен как "Одетта".

Ожидается, что супертайфун пройдет по центральным и южным регионам страны. Одни из худших условий ожидаются в провинции Суригао. Ожидается, что шторм также ударит по ряду провинций в регионе Висайи. На Висайских островах проживает более 20 миллионов человек.

Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий, NDRRMC, выпустило предупреждения о возможных наводнениях и оползнях в провинциях Минданао, Восточный Мисамис, Западный Мисамис, Ланао-дель-Норте и Замбоанга-дель-Норте из-за ливней. Некоторым из этих районов рекомендовано провести предохранительную эвакуацию.

Филиппинская береговая охрана остановила все суда, задержав около 4000 пассажиров, а также рабочие паромы и грузовые суда в десятках южных и центральных портов. Было отменено несколько, в основном, внутренних рейсов, школы и рабочие места были закрыты в наиболее уязвимых районах.

В некоторых частях страны из-за тайфуна также приостановлена ​​кампания по вакцинации.

Около 198 000 человек уже эвакуированы, сообщило NDRRMC.

Это 15-й тайфун, обрушившийся на страну в этом году.

Темы: Филиппиныстихийное бедствие
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