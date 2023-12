Филиппины накрыл cупертайфун "Рай"

Супертайфун "Рай" накрыл Филиппины.

Источник: CNN, Aljazeera

Детали: Бюро погоды Филиппин PAGASA сообщило, что "Рай" впервые накрыл остров Сиаргао в Суригао-дель-Норте в четверг. Как сообщается, Бюро предупреждало о "очень разрушительных ветрах, вызывающих ураган" в некоторых частях страны, и заявило, что ожидает увидеть штормовые нагоны в прибрежных районах, а также наводнения и оползни в горных районах на пути тайфуна.

Как отмечается, шторм быстро усилился по мере приближения к берегу, усилив шторм от категории 1 до категории 5 всего за 24 часа. Шторм достиг устойчивых ветров со скоростью 260 километров в час с порывами более 300 километров в час.

