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27 людей загинули в пожежі в Осаці

П'ятниця, 17 грудня 2021, 06:18
ФОТО: GETTY IMAGES

В будівлі в японській Осаці спалахнула пожежа, загинуло, як повідомляється, щонайменше 27 людей.

Джерело: Kyodo, Reuters

Деталі: Чиновник міської пожежної охорони повідомив, що 27 людей мали зупинку серця - термін, який використовується в Японії до офіційного підтвердження смерті, - і одна людина була поранена.

Інцидент стався в районі Киташинчі в Осаці, де розташована низка елітних барів і нічних клубів.

Близько 10:20 місцева пожежна служба отримала повідомлення про спалах на четвертому поверсі восьмиповерхового будинку.  Пожежу загасили приблизно о 10:45. Вогонь поширився на територію площею близько 20 квадратних метрів.

Kyodo пише, що, очевидно, пожежа почалася в психіатричній клініці на четвертому поверсі.

За даними джерела Kyodo, поліція розслідує пожежу, підозрюючи підпал.

Теми: Японіяпожежа


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