27 человек погибли в пожаре в Осаке
В здании в японской Осаке вспыхнул пожар, погибли, как сообщается, по меньшей мере 27 человек.
Детали: Чиновник городской пожарной охраны сообщил, что у 27 человек была остановка сердца - термин, используемый в Японии для официального подтверждения смерти, - и один человек был ранен.
Инцидент произошел в районе Киташинчи в Осаке, где расположен ряд элитных баров и ночных клубов.
Около 10:20 местная пожарная служба получила сообщение о вспышке на четвертом этаже восьмиэтажного дома. Пожар был потушен примерно в 10:45. Огонь распространился на территорию площадью около 20-ти квадратных метров.
Kyodo пишет, что, по всей видимости, пожар начался в психиатрической клинике на четвертом этаже.
По данным источника Kyodo, полиция расследует пожар, подозревая поджог.