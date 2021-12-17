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27 человек погибли в пожаре в Осаке

Пятница, 17 декабря 2021, 05:18
27 человек погибли в пожаре в Осаке
ФОТО: GETTY IMAGES

В здании в японской Осаке вспыхнул пожар, погибли, как сообщается, по меньшей мере 27 человек.

Источник: Kyodo, Reuters

Детали: Чиновник городской пожарной охраны сообщил, что у 27 человек была остановка сердца - термин, используемый в Японии для официального подтверждения смерти, - и один человек был ранен.

Инцидент произошел в районе Киташинчи в Осаке, где расположен ряд элитных баров и ночных клубов.

Около 10:20 местная пожарная служба получила сообщение о вспышке на четвертом этаже восьмиэтажного дома. Пожар был потушен примерно в 10:45. Огонь распространился на территорию площадью около 20-ти квадратных метров.

Kyodo пишет, что, по всей видимости, пожар начался в психиатрической клинике на четвертом этаже.

По данным источника Kyodo, полиция расследует пожар, подозревая поджог.

Темы: Японияпожар
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