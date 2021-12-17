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Covid в Україні: за добу зафіксували 8,9 тисячі хворих, 328 померлих

П'ятниця, 17 грудня 2021, 08:24
Динаміка нових і летальних випадків Covid, дашборд УП

За добу 16 грудня в Україні зафіксували 8 899 випадків захворювання на Covid-19, померли від нього 328 хворих, госпіталізовано з коронавірусом чи підозрою на нього 2 028 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Одужали за минулу добу 21 650 осіб.

Серед майже 8,9 тисячі нових хворих – 779 дітей і 98 медпрацівників.

Як і впродовж тижня, найбільше випадків захворювання за добу зареєстрували у Києві (1385), найбільше смертей – у Дніпропетровській області (38). 

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 597 046 осіб, із них 3 306 465 осіб одужали, а 92 641 людина померла.

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяздоров'яМОЗ


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