Covid в Україні: за добу зафіксували 8,9 тисячі хворих, 328 померлих

За добу 16 грудня в Україні зафіксували 8 899 випадків захворювання на Covid-19, померли від нього 328 хворих, госпіталізовано з коронавірусом чи підозрою на нього 2 028 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Одужали за минулу добу 21 650 осіб.

Серед майже 8,9 тисячі нових хворих – 779 дітей і 98 медпрацівників.

Як і впродовж тижня, найбільше випадків захворювання за добу зареєстрували у Києві (1385), найбільше смертей – у Дніпропетровській області (38).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 597 046 осіб, із них 3 306 465 осіб одужали, а 92 641 людина померла.