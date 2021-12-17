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Covid в Украине: за сутки зафиксировали 8,9 тысячи больных, 328 умерших

Пятница, 17 декабря 2021, 08:24
Динамика новых и летальных случаев Covid, дашборд УП

За сутки 16 декабря в Украине зафиксировали 8 899 случаев заболевания Covid-19, умерли от него 328 больных, госпитализированы с коронавирусом или подозрением на него 2 028 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Выздоровели за минувшие сутки 21 650 человек.

Среди почти 8,9 тысяч новых больных – 779 детей и 98 медработников.

Как и в течение недели, больше всего случаев заболевания за сутки зарегистрировали в Киеве (1 385), больше всего смертей – в Днепропетровской области (38).

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 597 046 человек, из них 3 306 465 человек выздоровели, а 92 641 человек умер.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияздоровьеМинздрав
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